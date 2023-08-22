Пингвин из Шотландии получил звание генерал-майора норвежской королевской гвардии: фото

Пингвин из зоопарка Эдинбурга в Шотландии, по имени сэр Нильс Улаф III, 21 августа торжественно получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии. Пока два сотрудника зоопарка прикрепляли ему значок к крылу, 160 солдат стояли на плацу смирно.

Об этом сообщает зоопарк Эдинбурга.

Так исторически сложилось, что талисман норвежских военных живет в Шотландии. В 1913 году норвежский предприниматель подарил Эдинбургскому зоопарку королевских пингвинов, а в 1961 году солдаты гвардии Норвегии посетили зоопарк и полюбили этих птиц, сделав одного из них своим талисманом. После смерти Нильса Улафа III титул унаследует один из его братьев.

Каждый год норвежские солдаты отправляют пингвинам Эдинбургского зоопарка рождественские открытки и рыбу в подарок. Традиционно при каждом посещении гвардией зоопарка военный талисман получает повышение.

"Повышение в августе этого года – это поощрение за хорошее поведение и отличный пример для остальных пингвинов в Эдинбургском зоопарке. Эта традиция является важной вехой карьеры талисмана гвардии. А гвардейцы с нетерпением ждут этого редкого случая, когда их осмотрит и оркестр создаст атмосферу, достойную посвящения в рыцари Королевского пингвина", — заявил майор норвежской Королевской гвардии Фредрик Грессет.

В церемонии награждения пингвина приняли участие более 160 солдат королевской гвардии/Фото: Edinburgh Zoo

Во время каждого посещения гвардией зоопарка военный талисман получает повышение/Фото: Edinburgh Zoo

В 2008 году Нильса Улафа ІІІ посвящали в рыцари от имени короля Норвегии Харальда V: правда, тогда пингвин от волнения опорожнялся прямо во время церемонии. В этот раз все прошло без эксцессов.

Arise, Sir Penguin



High-ranking penguin in the world, Sir Nils Olav III, has been promoted to Major General by the Norwegian King's Guard



Sir Nils теперь держит тридцатый высокий уровень в нормандской армии!



Find out more o Sir Nils https://t.co/mQ4zGKqUbk pic.twitter.com/PVfw9KKz0H — Edinburgh Zoo (@EdinburghZoo) August 21, 2023

Королевского пингвина передали в Эдинбургский зоопарк в 1972 году, тогда он и получил звание талисмана, уже в 1982 году стал капралом. С тех пор Нильс Улаф III постепенно получал повышение, пока не стал генерал-майором в 2023 году. В частности, в 2008 году он принял рыцарство.

Напомним, в Киевской области служебный пес по кличке Гром разыскал младенца, который пьяный отец вынес из дома.

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