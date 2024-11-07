Пингвин впервые совершил рекордный заплыв из Антарктиды: куда он добрался (фото)

Эксперты считают, что он, вероятнее всего, происходит из одной из более чем 60 известных колоний императорских пингвинов на морских льдах Восточной Антарктиды.

Императорский пингвин совершил самое длинное путешествие, когда-либо известное этому виду, после того, как оказался в Австралии.

Об этом пишет Daily Star.

Группа серферов потеряла дар речи, когда увидела антарктического уроженца на пляже в пятницу. Ученые считают, что молодой самец проплыл более 3434 км, чтобы достичь южного побережья Австралии.

Аарон Фаулер, серфер из Оушен-Бич, примерно в 430 км к югу от Перта, сказал: "Он был огромен. Он был гораздо больше морской птицы, и мы подумали: "Что это за существо выныривает из воды?". А у него был торчавший хвост, как у утки. Он поднялся на волнах и просто ковылял прямо к нам. Это был императорский пингвин, он был, наверное, около метра в высоту, и он совсем не стеснялся. Он просто выглядел совершенно безупречно".

Эксперты считают, что он, вероятнее всего, происходит из одной из более чем 60 известных колоний императорских пингвинов на морских льдах Восточной Антарктиды.

Пингвин-рекордсмен / Фото: Department of Biodiversity, Conservation and Attractions

Доктор Белинда Каннелл, эксперт из пингвинов из Университета Западной Австралии, сказала: "Отслеживаемые пингвины никогда не заходили так далеко. Далее к северу от Антарктиды они заходят примерно на 50 градусов южной широты по моим данным, а Оушен-Бич – на 35 градусов южной широты, то есть гораздо севернее, чем когда-либо ранее отслеживали молодых пингвинов из Антарктиды".

Она считает, что, вероятнее всего, птица следовала за течением. Доктор Каннелл добавила: "Этому птенцу меньше года, и обычно они находятся в море примерно до трех-пяти лет, а затем возвращаются в свою колонию, когда начинают размножаться. Они, как правило, следуют за определенными течениями, где находят много разных видов пищи. Так что, возможно, эти течения просто имеют тенденцию быть немного севернее".

Пингвин-рекордсмен / Фото: Department of Biodiversity, Conservation and Attractions

Кеннелл также отметила, что, скорее всего, пингвину придется искать колонии императорских пингвинов, как только его выпустят из-под опеки диких птиц. Маловероятно, что птицу можно будет транспортировать обратно в Антарктиду, поскольку путешествие будет для него слишком стрессовым: "Я бы предположила, я бы надеялась, что он действительно найдет свой путь обратно в Антарктиду", — сказала она, добавив, что пингвины "прекрасно находят свои собственные колонии".

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