Пингвина обвинили в авиакрушении: что произошло (фото)

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В Южной Африке упал вертолет. Управление гражданской авиации заявило, что причиной крушения на малой высоте, в результате которой никто не пострадал, стал необычный пассажир, известный своим отсутствием летного опыта — пингвин.

В отчете SACAA об инциденте говорится, что пилот и три пассажира приземлились на Птичьем острове, возле Восточного мыса, 19 января, и пассажир, которого назвали «специалистом», поместил пингвина с острова в картонную коробку и поднял его на борт самолета.

«Пилот провел оценку рисков полета, однако не учел перевозку пингвина на борту», — говорится в сообщении.

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Пингвин / © Jam Press

Пассажир, сидевший на переднем сиденье вертолета, держал коробку с пингвином на коленях, придерживая ее руками, но сразу после взлета он потерял хватку, и коробка попала в рычаг циклической регулировки шага пилота.

Рычаг был переведен в крайнее правое положение, в результате чего вертолет наклонился вправо и ударился винтами о землю.

Вертолет / © Jam Press

В отчете говорится, что приземлившийся на сторону вертолет «получил серьезные повреждения, но никто из пассажиров, ни люди, ни пингвин не пострадали».

«Отсутствие надежного содержания пингвина создало опасную ситуацию. Отсутствие должного защищенного ящика означало, что содержание пингвина не отвечало условиям полета», — говорится в отчете.

Напомним, попугай застрял на дереве и материл спасателей, пока ему не предложили пачку сигарет.