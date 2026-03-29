ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
359
Время на прочтение
2 мин

Пингвины "атаковали" украинскую полярницу: забавное видео

Национальный антарктический научный центр опубликовал уникальное видео с биологом Зоей Швыдкой. Почему молодые пингвины перепутали ученую с родителями.

Автор публикации
Мария Бойко
© Национальный антарктический научный центр

Национальный антарктический научный центр поделился уникальными кадрами из архива биолога Зои Швыдкой, которая недавно завершила работу на станции «Академик Вернадский«.

Об этом говорится в сообщении НАНЦ в Facebook.

Пингвины атаковали украинскую полярницу

На видео видно, как молодые пингвины буквально «штурмуют» ученую, пробуя ее яркий комбинезон на клюв. Ученые объяснили, что за таким милым поведением стоит обычный природный инстинкт.

В Антарктике действует строгое правило: людям запрещено приближаться к животным, но животным можно все. Когда Зоя присела для фотофиксации, двое пушистых «разведчиков» решили проверить ее «на вкус».

«Случалось, что они подходили и рассматривали меня. Но так, чтобы на клюв пробовали и крылышками били — это было впервые. Возможно, они клювали комбинезон в ожидании вкусностей», — отметила Зоя Швыдкая, биолог.

Почему молодые пингвины так себя ведут

Ученые НАНЦ объясняют: молодые пингвины, которые только начали познавать мир, восприняли биологиню за большую порцию пищи.

Ведь клюв и рот взрослых пингвинов имеют оранжевый цвет. Именно оттуда малыши привыкли получать рыбу. Оранжевый комбинезон Зои стал для них визуальным сигналом: «Здесь есть обед!». Касаясь клювом комбинезона, пингвины копировали свое поведение с родителями — так они просят еду.

Поскольку «комбинезон-папа» рыбы не выдал, малыши начали бить ученого крылышками. Это привычная реакция птенцов на отказ в кормлении.

Напомним, ранее полярники показали уникальный ледник-арку возле станции «Академик Вернадский» и объяснили процессы разрушения льда в Антарктике.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie