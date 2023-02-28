Пингвинята в яслях: украинские полярники обнародовали фото милых трехмесячных птенцов

Пингвиньи ясли – это такие объединения детенышей, когда они уже слишком взрослые, чтобы постоянно сидеть с родителями в гнезде, но еще слишком маленькие, чтобы самим ходить в океан.

Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" рассказали, как растет новое поколение субантарктических пингвинят, родившихся в начале декабря 2022 года.

Полярники в Facebook обнародовали фото милых птенцов в пингвиньих яслях.

"Как и обещали, показываем вам наших пингвинчиков в яслях. Это такие объединения детенышей, когда они уже слишком взрослые, чтобы постоянно сидеть с родителями в гнезде, но еще слишком маленькие, чтобы самим ходить в океан. Птенцы собираются в небольшие группы, за которыми присматривает несколько взрослых пингвинов. Родители в это время могут вместе отправляться на охоту за крилем, а возвращаясь — кормят малышей, причем только своих: их они отличают безошибочно", — рассказали ученые.

Полярники говорят, что в это время уже можно наблюдать интересные картины, когда огромные птицы размером почти с родителей бегают за ними и просят есть, а взрослые убегают от них, мол, "не буду же я тебя до пенсии кормить".

Плавать в море и самостоятельно добывать криль малыши учатся после того, как перелиняют, то есть сменят пух на перья. Этот процесс продолжается, когда они находятся в яслях, отмечают ученые, и напоминают, что субантарктические пингвины являются самым распространенным видом возле станции "Вернадский" — сейчас их на острове уже около 4,3 тысячи.

Ранее украинские полярники опубликовали фото "влюбленных" пингвинов.

Влюбленные пингвины: нежный момент держания птиц за крылья подловили украинские полярники

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