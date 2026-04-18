Пирсинг в легких: женщина чуть не умерла из-за необычного случая (фото)
Врачи спасли женщину после сложной операции.
Женщина, которая долгое время страдала хроническим кашлем, выяснила, что в ее легких застряло пирсинговое украшение из носа.
Об этом пишет Creatorzine.
26-летняя жительница Мексики была в шоке, когда узнала истинную причину своего затяжного кашля.
Моника Деянира Кабрера Барахас в течение примерно месяца не могла избавиться от кашля, не дававшего ей покоя. В конце концов, она решила обратиться к врачу и пройти обследование. Женщина ожидала, что рентген покажет какую-то типичную проблему, однако результат оказался совсем неожиданным – на снимке она увидела свой пирсинг.
Деянира рассказала, что поначалу даже не обратила внимания на исчезновение украшения из перегородки носа. А когда заметила, то и подумать не могла, что могла случайно ее проглотить или вдохнуть.
«Единственная версия, которую я выдвинула и о которой рассказала пульмонологу, – это то, что я уснула, шарик выпал, и все», – рассказала Деянира. «Я лежала на спине, ничего не заметила, и вот так я натворила беды».
Впоследствии удивление сменилось серьезным беспокойством, когда врачи сообщили, что металлическое украшение находится всего в 0,5 миллиметра от аорты. Поэтому женщине назначили срочную операцию. Процедура, которая должна была продолжаться около 20 минут, оказалась значительно более сложной и затянулась почти на полтора часа, но завершилась неудачей.
"Она длилась час и 20 минут, но мне так и не удалось его вытащить, потому что он прикрепился к моему телу", - рассказала 26-летняя пациентка.
В результате ей пришлось перенести еще одну более сложную операцию.
К счастью, вторая процедура прошла успешно и врачам удалось удалить посторонний предмет из легких. Медики подчеркнули, что женщине удалось выжить — если бы пирсинг повредил легкое или аорту, это могло привести к коллапсу легкого или смертельному кровотечению.
«Я люблю пирсинг, и мне очень нравился мой пирсинг перегородки носа, но в моем случае я бы больше не сделала его из-за того ужаса, который пережила», — призналась Деянира.
