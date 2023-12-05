Писатель после смерти своей известной жены узнал о ней ужасную тайну (фото)

Мужчина узнал о тайной жизни своей жены после ее смерти.

Об этом пишет nypost.com.

8 марта в 2020 году известная писательница и преподавательница в университете Атланты Молли Бродак застрелилась. Женщине было 39 лет. Ее муж, также писатель, Блейк Батлер был опустошен смертью возлюбленной.

"Я знал, что она в депрессии, но как она могла отказаться от меня? Как она могла отказаться от нас? Как она могла отказаться от себя?" – прокомментировал 44-летний вдовец.

Молли Бродак и Блейк Батлер / Фото: nypost.com

Молодые, талантливые и красивые, эта пара была своего рода золотой парой в местных литературных кругах. Блейк не осознавал, насколько несчастна его жена, но, как он написал в своих мемуарах "Молли", вскоре он понял, что многого не знал о любимой женщине.

Когда Батлер впервые встретил Бродак, она была в тюрьме. Они связались через Facebook. Батлер не знал других писателей в Атланте и был рад встретиться с Молли, поэтессой, жившей в соседней Огасте, штат Джорджия.

Они назначили свидание. В тот же вечер в баре она показала ему недавний снимок МРТ и сказала, что раньше у нее была опухоль головного мозга.

"Она была хорошей женщиной, появившейся из ниоткуда и, казалось, принесшей с собой хаос", — сказал он. "Меня всегда привлекали дикие женщины".

Молли Бродак и Блейк Батлер / Фото: nypost.com

Бродак поделилась своим трудным детством. Ее отец грабил банки, чтобы погасить свои игровые долги и дважды отсидел в тюрьме. Она сама воровала в магазине. Ее мать страдала биполярным расстройством и оставляла юную Молли практически без присмотра. Но она скрывала другие аспекты своего прошлого: что она начала употреблять героин в 12 лет, что позволяла своим старшим парням прижигать ее сигаретами, что на самом деле была замужем, когда впервые начала встречаться с Батлером.

Пара поженилась в 2017 году на вершине горы Аравия, в получасе езды от дома. Это была интимная церемония: жених и невеста и их матери. Они написали свои клятвы и прочли стихотворение Чеслава Милоша. После этого они устроили вечеринку в музее кампуса Университета Эмори. Их первый танец был под песню Metallica Nothing Else Matters.

"Это было своеобразное приключение", — сказал Батлер.

Молли Бродак и Блейк Батлер / Фото: nypost.com

Но вскоре после ее смерти Батлер обнаружил, что его жена познакомилась с одним из ее учеников всегочерез несколько недель после их свадьбы.

Он просматривал ее телефон в поисках фотографий, которые можно было показать в слайд-шоу на ее похоронах. В это время он узнал, что она изменяла ему со многими мужчинами. Он нашел множество фотографий, на которых она позирует в нижнем белье и с секс-игрушками, а также откровенные видео, где она произносит имена других мужчин детским голосом.

Молли Бродак / Фото: nypost.com

Копнув глубже, он обнаружил электронные письма с соблазнительными фотографиями, адресованные ее студентам в разных колледжах, где она преподавала.

Он также обнаружил переписку с поэтом, который, вероятно, прилетел в Тусон, чтобы заняться сексом из Бродак во время писательского ретрита, за который заплатил Батлер.

"Когда я узнал ложь, которую она скрывала, это стало своего рода облегчением", – сказал Батлер. "Дело не в том, что я ее подвел. Дело в том, что она построила этот мир лжи".

Блейк Батлер / Фото: nypost.com

Он начал писать "Молли" примерно через месяц после ее смерти.

Обложка книги / Фото: nypost.com

"Я сказал вслух: "Я собираюсь написать о тебе книгу, и это будет самая лучшая книга, которую я когда-нибудь писал".

В конце концов он пришел к выводу, что у Молли, вероятно, было расстройство личности.

Батлер снова обрел любовь и снова женился в 2022 году. Сейчас он и его новая жена живут в Балтиморе, и это удивительно счастливый конец трагической истории.

"После моих отношений с Молли я действительно научился думать о мире как о месте боли", — сказал он. "Я, конечно, не искал любви, я искал способ уничтожить себя".

Напомним, женщина застукала любимого на измене и выбросила его вещи с шестого этажа. В результате ее забрали в больницу.

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