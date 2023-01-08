Писательница, которую два года считали умершей, вернулась к жизни: реакция фанатов ошеломила

В память об авторе романов устраивали благотворительные акции и аукционы, но вдруг женщина призналась, что новость о ее самоубийстве была фейковой.

В сентябре 2020 года от имени дочери писательницы Сьюзан Мичен появилось сообщение в Facebook о том, что автор любовных романов покончила жизнь самоубийством. В онлайн-сообществе читателей и писателей, которые поддерживали творчество друг друга, это известие вызвало глубокую жалость.

Когда же оказалось, что более двух лет писательница была жива, это вызвало возмущение фанатов, сообщает BBC.

"Когда мы узнали, что одна из наших покончила жизнь самоубийством, у нас было разбито сердце", — сказала писательница Сьюзан Коул.

Затем в социальных сетях начали распространяться слухи, что самоубийца стала жертвой издевательств.

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В течение двух лет группа отмечала годовщину смерти Сьюзан Мичен. В ее честь проводилось сборы средств и книжные аукционы, а такие авторы, как Кэндис Адамс, внесли вклад в антологию рассказов, посвященную тому, чтобы "сохранять издевательство там, где ему место — в художественной литературе".

Но на этой неделе Сьюзан Мичен внезапно вернулась к жизни. Она объявила о своем возвращении в соцсети, вызвав шок и смущение среди поклонников и друзей, и признала, что самоубийство было инсценировано.

“Будет много вопросов. Пусть веселье начинается”, – написала она в Facebook.

Сообщество авторов и поклонников сейчас взбешено. “Такие вещи должны встречаться только в художественной литературе. Теперь люди чувствуют, что не могут заботиться друг о друге, потому что они больше не знают, что настоящее, а что нет”, — отреагировала Сьюзан Коул.

После фальсифицированного самоубийства лицо, выдавшее себя за ее дочь, воспользовалось учетной записью Мичен в Facebook, чтобы попросить помочь завершить последний роман ее матери и рекламировала ее предыдущие работы.

Теперь члены сообщества пришли к выводу, что "покойная" писательница все время публиковала сообщения, прикрываясь придуманной "дочерью".

Хотя все обстоятельства этой истории остаются тайной, публикация вызвала возмущение в онлайн-группе поклонников писательницы. “Зачем возвращаться? Почему ты не осталась под псевдонимом, который был? – упрекают "воскресшую" писательницу.

Мичен ответила, что ситуацию спровоцировала ее семья, и сказала, что решила молчать, пока "работала с психиатром, чтобы улучшить свое состояние".

Напомним, ранее украинского эксжурналиста и писателя бурятского происхождения Доржа Бату (настоящее имя – Андрей Васильев), который сейчас живет в Штатах, обвинили во лжи.

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