Писательница ошарашила историей о встрече с пришельцами: "Они забрали мои яйцеклетки"

Женщина утверждает, что встретила пришельцев из "другого измерения", покаталась на их космическом корабле – и у нее украли яйцеклетки.

Об этом пишет Daily Star.

Говорят, что писательница Шерри Уайльд провела большую часть своей жизни, общаясь с инопланетянами. Она рассказала, как впервые увидела четырех инопланетян, когда ее машина заглохла, а существа стояли посреди дороги.

Она утверждала, что ее машина остановилась прямо там, где они стояли, а следующее, что она помнит, это то, что прошло два часа и она была дома у своей подруги. И, преследуя цель выяснить, что произошло, она обратилась за помощью к гипнотизеру через 20 лет – и то, что она вспомнила, шокировало ее.

Она сказала: "Когда машина остановилась у его ног, я смотрела сквозь лобовое стекло, и мои глаза пытались изменить то, что я видела, потому что он не был человеком, и мой разум не мог этого принять. У него были зеленые глаза, рот, который не открывался, на голове плотно прилегала кепка – я опустила голову, меня трясло, и я думала, что умру от этого. Он назвал мое имя и сказал: "Шерри, мы ждали тебя". Он приказал мне выйти из машины... Сзади стояли двое парней с палочками, которые подошли и схватили меня. Серая рука, похожая на коготь, схватила меня за предплечье и вытащила из машины. Как только они прикоснулись ко мне, я перестала дрожать и была очень спокойна. Главный парень имел знакомый вид и сказал: "Есть работа, которую надо сделать". Они были из другого измерения".

Затем Шерри отвели в поле, где она увидела их космический корабль и утверждала, что это был маленький "серебристый корабль-разведчик, около 6 метров в диаметре". Несмотря на то, что Шерри хотела стоять там и увлеченно смотреть на него, она поначалу не хотела заходить внутрь, потому что "знала", что может произойти.

Лидер, которого она называла Да, зашел в корабль, и ей сказали идти за ним, но она сопротивлялась. В конце концов она зашла внутрь. Женщина вспомнила, что он был "холодным" и гораздо больше снаружи, чем внутри. Она сказала: "Я вошла туда, и там была комната с окнами и изгибом. Там был очень узкий стол, а также коридор с другой дверью и комнатами".

Затем она утверждает, что ее раздели и положили на стол, а женщина-инопланетянка держала ее голову. Пришельцы взяли образцы ДНК, но "ничего очень не болело", а также пообещали позаботиться о "слабости" в ногах.

Также, по ее словам, инопланетяне попытались "вытащить некоторые из ее яйцеклеток". Она сказала: "Они вытащили их, и я видела, как жидкость проходит через трубку. Когда они взяли образец, все прекратили делать то, что делали, и был высокий уровень волнения. Я оделась, и они задали мне несколько вопросов, первый из которых было о том, счастлива ли я".

В конце концов они отпустили ее с корабля, и она сказала, что хочет вернуться на него – но вместо этого они стерли ей память и оставили ее в неведении на более чем 20 лет.

Напомним, ранее мужчина шокировал рассказом о встрече с пришельцами посреди улицы. По его словам, дикий опыт общения с ними заставил его переписать свой внутренний монолог.

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