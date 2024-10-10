Писательница шокировала, что съела прах своего мужа после того, как узнала об изменах (фото)

Женщина призналась, что съела прах своего покойного мужа после того, как узнала об его изменах.

Об этом пишет LADbible.

Канадская вдова написала откровенные мемуары о своей ситуации, опубликованные в июле в этом году и получившие в целом одобрительные отзывы. Мама и автор Джессика Уэйт была замужем за своим мужем много лет до его смерти в 2015 году, которая произошла во время рабочей поездки в Техас, США.

Книга получила название A Widow's Guide to Dead Bastards, где Уэйт вспоминает, как она узнала о всех изменах мужа после его смерти, что шокировало ее и разбило ее сердце.

Все началось с того, что она открыла его iPad, чтобы найти номер хьюстонской больницы, в которой находилось его тело, и случайно наткнулась на его ужасную историю браузера.

Когда она ввела в поисковую строку слово "Хьюстон", он автоматически заполнился на "Эскорт услуги Хьюстона", а когда Уэйт копнула глубже, то обнаружила, что там также были поиски определенных эскорт услуг, с ценами и местоположениями.

Для вдовы это было ошеломляющее открытие.

Джессика Уэйт / Фото: instagram.com/endless_stories_jess

Кроме того, она выяснила, что он регулярно встречался с проститутками и изменял ей с многочисленными женщинами, при этом врал, что в некоторые дни работает допоздна, а загружал на свой компьютер сотни порнографических видео, которые были тщательно разложены по разным папках.

Уэйт даже обнаружила, что любимый снимал квартиру в Колорадо, где занимался сексом с девушками из эскорта, а также подыскивал себе женщин.

Писательнице было тяжело смириться с этим открытием, поскольку она не могла поверить в тайную двойную жизнь своего супруга после многих лет брака.

Под влиянием эмоций она разрезала мешок с его прахом и смешала его с фекалиями своей собаки в саду – но это было еще не все. Она написала: "Я осквернила остатки моего спутника жизни. Но потом, в отчаянии и с чувством вины, взяла еще больше его праха – и фактически съела его. Остатки ощущаются сухими на кончиках моих пальцев, грубее разрыхлителя, зернистее соли. Они смешиваются со слезливой водой, минеральной грязью на спинке моего языка. Я глотаю".

Позже она призналась, что была "оторвана от реальности после смерти мужа", когда выполняла эти действия.

Уэйт рассказала, что сейчас у нее новый партнер, хотя она продолжает испытывать боль от измены мужа, с которым она была так долго, изо дня в день.

"Я чувствую себя лучше и сильнее, чем раньше, но я все еще плачу почти каждый день, и я все еще чувствую, что часть меня умерла", – призналась она. "Потому что та часть меня, которая существовала в Шоне, умерла".

Напомним, тем временем женщина-киборг вставила внутрь тела прах своего покойного мужа. Также она посвятила любимому еще одну модификацию.

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