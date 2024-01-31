"Пищевой пират" 127 раз бесплатно пообедал в ресторанах: что он придумал

58-летний мужчина стал проклятием для рестораторов в нидерландском городе Делфт после того, как за последние несколько лет поел, не заплатив по меньшей мере 127 раз.

Об этом пишет Oddity Central.

Ранее в январе этого года полиция Делфта была вызвана в ресторан, где мужчина, вероятно, пытался не оплатить счет, симулируя состояние здоровья.

По словам Майка Хогевена, бармена неназванного заведения, мужчина привлек его внимание, когда начал подкупать людей и предлагать поделиться едой со всеми, но по-настоящему он оказался в центре внимания, когда начал безудержно трясти левой рукой, словно у него случился инсульт. Были вызваны медики, но, осмотрев мужчину, они поняли, что он притворяется, и отказались доставить его в больницу, как он просил.

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Столкнувшись с отказом врачей скорой помощи отвезти мужчину в медучреждение, владелец ресторана обратился к 58-летнему посетителю по поводу счета, но поскольку он, видимо, только перенес легкий инсульт, предложил оплатить счет по более низкой цене. Посетитель согласился, но когда он называл ресторатору свое имя и адрес, вмешался фельдшер, заявив, что всего несколько минут назад он дал им другое имя и адрес.

"Он думал, что сможет избежать счета на сумму более ста евро, притворившись больным человеком", — сказал Хогевен.

По совету работника скорой помощи владелец ресторана вызвал полицию. Они проверили его карманы на наличие документов и, проверив его досье на вокзале, поняли, что это "известный пищевой пират", годами терроризировавший местные рестораны. На него было подано не менее 127 жалоб за то, что он питался в ресторанах без оплаты, но, несмотря на гражданский иск против него, никто не смог остановить его.

Неясно, находится ли хитрый мужчина под стражей, и есть ли какой-то способ заставить его выплатить тысячи евро, которые он должен рестораторам Делфта. А из-за законов о конфиденциальности другие владельцы ресторанов даже не знают имени этого человека и того, как он выглядит, поэтому не могут защитить себя от него.

Напомним, в прошлом году происходила похожая история, когда мужчина инсценировал сердечный приступ примерно в 20 ресторанах испанского региона Коста-Бланка, чтобы не платить по счетам.

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