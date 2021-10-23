Письмо к любовнице: английский подросток нашел под полом тайное столетнее послания

Мужчина, который писал письмо, был женат.
В английском городе Престон 14-летний подросток убирал в доме и нашел любовное письмо, которому более ста лет.
Послание парень нашел под плиткой, пишет издание The Sun.
Когда Лукас Корнес убирал, то случайно уронил на пол телевизор. Тот упал и разбил плитку. После этого парень увидел старый лист бумаги. Он оказался любовным посланием из прошлого века.
В письме мужчина обращался к своей замужней любовницы с просьбой сохранить их отношения в тайне. В тексте упоминалась трамвайная остановка, которой нет в городе более 80 лет. Дом, в котором британцы обнаружили послание, был построен в 1917 году. Именно поэтому его владельцы предположили, что текста более ста лет.
Впоследствии Корнес разместил фотографию письма в соцсетях. Пользователи Сети посчитали: судя по почерку и размера листа, оно могло быть написано примерно в 1920-х годах.
Не скупитесь люди и на комментарии:
- "Какой замечательный фрагмент истории скрывал ваш дом"
- "Я думаю, что это мой любимый пост из всех здесь! Какое милое открытие !!!"
- "Какой ценный сувенир".
- "Мне хочется знать, что с ними произошло".
Как сообщалось, 39-летний Джонатан Льюис из британского Ливерпуля нашел в своем доме, который недавно купил, жуткую находку. В стене на кухне была кукла с запиской в руке. Отверстие с игрушкой был закрыт слоем гипсокартона.