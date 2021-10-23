Письмо к любовнице: английский подросток нашел под полом тайное столетнее послания

Мужчина, который писал письмо, был женат.

В английском городе Престон 14-летний подросток убирал в доме и нашел любовное письмо, которому более ста лет.

Послание парень нашел под плиткой, пишет издание The Sun.

Когда Лукас Корнес убирал, то случайно уронил на пол телевизор. Тот упал и разбил плитку. После этого парень увидел старый лист бумаги. Он оказался любовным посланием из прошлого века.

В письме мужчина обращался к своей замужней любовницы с просьбой сохранить их отношения в тайне. В тексте упоминалась трамвайная остановка, которой нет в городе более 80 лет. Дом, в котором британцы обнаружили послание, был построен в 1917 году. Именно поэтому его владельцы предположили, что текста более ста лет.

Впоследствии Корнес разместил фотографию письма в соцсетях. Пользователи Сети посчитали: судя по почерку и размера листа, оно могло быть написано примерно в 1920-х годах.

thesun.co.uk

Не скупитесь люди и на комментарии:

"Какой замечательный фрагмент истории скрывал ваш дом"

"Я думаю, что это мой любимый пост из всех здесь! Какое милое открытие !!!"

"Какой ценный сувенир".

"Мне хочется знать, что с ними произошло".

Как сообщалось, 39-летний Джонатан Льюис из британского Ливерпуля нашел в своем доме, который недавно купил, жуткую находку. В стене на кухне была кукла с запиской в руке. Отверстие с игрушкой был закрыт слоем гипсокартона.

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