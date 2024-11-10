Письмо в бутылке нашли спустя 132 года: кто и зачем спрятал послание в стене маяка

Записку оставили инженеры установившие новый фонарь на маяке, который работает до сих пор.

Росс Рассел, инженер из Совета по маякам Северного моря, обнаружил бутылку с письмом 132-летней давности глубоко в стене маяка Корсволл на юге Шотландии. Он назвал находку событием, которое случается "раз в жизни".

Об этом пишет BBC.

В письме, написанном пером и чернилами и датированном 1892 годом, указаны имена смотрителей маяка, а также инженеров, которые в то лето установили новый тип освещения на 30-метровой башне маяка. Бутылка диаметром 20 см была обнаружена во время осмотра маяка в глубокой нише, спрятанной за шкафом.

Команда инженеров достала бутылку из тайника с помощью подручных средств, так как просто рукой до нее дотянуться было невозможно. Однако честь открыть бутылку и извлечь послание доверили нынешнему смотрителю маяка Барри Миллеру, прибытия которого инженерам пришлось дождаться.

"Боже мой, как я благодарен им за это", — рассказал Миллер журналистам.

Старая бутылка с письмом имеет необычное выпуклое донышко, из-за чего не может стоять вертикально. Она сделана из грубого стекла, полного крошечных пузырьков воздуха. Пробка в бутылке разбухла от времени и прилипла к стеклу, а проволока, удерживавшая ее на месте, заржавела. Мужчинам пришлось отрезать верхнюю часть пробки и очень осторожно высверлить ее остатки из горлышка.

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77-летний смотритель Миллер рассказал, что его руки дрожали, когда он открывал старое послание из бутылки.

"Это было так волнительно, как будто мы встретились с нашими коллегами из прошлого. Как будто они сами там присутствовали. Это было похоже на прикосновение к ним. Как будто они были частью нашей команды, а не просто мы были там вчетвером, мы все были там и делились тем, что они написали, потому что это было осязаемо, и можно было увидеть стиль их почерка", – рассказал он.

Что было сказано в письме

Письмо в бутылке, найденное в стене маяка, гласило:

"Сигнальная станция с противотуманными огнями и маяками в Корсволле, 4 сентября 1892 г.

Этот фонарь был установлен инженером Джеймсом Уэллсом, Джоном Вествудом Милрайтом, инженером Джеймсом Броди и Дэвидом Скоттом Лейборером из фирмы James Milne & Son Engineers, Milton House Works, Эдинбург, в период с мая по сентябрь и вновь зажжен в четверг вечером 15 сентября 1892 года.

В то время на станции работали следующие смотрители: Джон Уилсон — директор, Джон Б. Хендерсон — первый помощник, Джон Локхарт — второй помощник.

Линза и машина были поставлены компанией James Dove&Co Engineers Greenside Edinburgh и смонтированы инженерами Уильямом Бернессом, Джоном Харроуэром и Джеймсом Додсом из вышеуказанной фирмы."

"Такое случается раз в жизни"

Инженер Росс Рассел, который нашел бутылку вместе со своими коллегами Морганом Деннисоном и Нилом Армстронгом, сказал, что это невероятное открытие.

"Эта записка была просто сенсационной, я был просто в полном изумлении. Быть ​​первым человеком, прикоснувшимся к бутылке после 132 лет, было просто потрясающе. Такая находка случается раз в жизни", – сказал Росс.

Сообщается, что команда инженеров отправилась на 209-летний маяк для ежегодного осмотра, чтобы проверить подшипник, на котором вращается пятитонная линза. Во время этой проверки и была обнаружена старая бутылка.

Люди, написавшие записку в 1892 году, были на маяке, чтобы установить новый тип фонаря и остекления на вершине башни.

"Это было просто странное совпадение — найти записку во время работы с оборудованием, описанным в записке", – сказал Росс.

Он добавил, что они с коллегами планируют вернуть записку и бутылку на место, где их нашли, но сперва добавить в бутылку свое письмо.

Праправнук одного из смотрителей маяка, Роберта Мюррея, работавшего с директором Джоном Уилсоном, сказал, что он был в восторге от открытия.

"Удивительно, что работа, которую они проделали тогда, по-прежнему актуальна сегодня, даже в эпоху спутниковой навигации", – сказал журналистам Юэн Мюррей.

Напомним, послание в бутылке, выпущенное с острова между Соединенными Штатами и Канадой, 63 года спустя нашлось вблизи Бостона. Тому, кто ее вернет, обещают денежное вознаграждение.

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