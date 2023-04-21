Питбуль спас чужого ребенка от смертельной змеи: подробности инцидента (фото)

Собака схватила ядовитую змею и убила ее, получив травмы.
Питбуль по кличке Херли был провозглашен пушистым героем после того, как рисковал своей жизнью, чтобы спасти жизнь маленького мальчика от ядовитой змеи.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Инцидент произошел в городе Хайленд-Виллидж, штат Техас, США.
Женщина написала в Facebook, что пес ее брата спас мальчика во время прогулки.
"Мой брат выгуливал питбуля на нашем соседнем поле около 10 вечера. Он гуляет с ним так поздно, чтобы спустить его с поводка, чтобы он мог заниматься любимым делом, исследовать различные запахи. Он услышал крик маленького ребенка, и, прежде чем мой брат понял это, Херли побежал. Собака схватила медноголовую змею от маленького мальчика и швырнула ее, потом нашла и убила", — рассказала она.
Женщина добавила, что ребенок быстро побежал к машине своей матери, что ее брат не смог найти никакой информации о маленьком мальчике.
Затем ее брат позвонил в службу контроля над животными. Полиция прибыла, чтобы проверить место происшествия.
Взглянув на Херли, они увидели, что он был укушен.
"Он истекал кровью, у него была набухшая шея и пена изо рта. Действительно, они обнаружили две колотые раны на его верхней губе", — говорится в сообщении.
Херли доставили в больницу скорой помощи для животных Дентон, где он остался на ночь, чтобы ветеринары могли несколько раз в течение ночи проверять его свертываемость крови.
На следующее утро животное вернулось домой.
Позже выяснилось, что маленький мальчик наткнулся на гнездо медноголовых змей.
Напомним, в Индии стая обезьян столкнула массивный камень с крыши дома и он упал прямо на ребенка. Трехлетний мальчик погиб на месте.
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