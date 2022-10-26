Питон полностью проглотил женщину: ее тело внутри змеи было почти невредимым

В Индонезии в провинции Джамби питон убил и полностью проглотил тело 50-летней женщины. Сначала ее считали пропавшей без вести, однако потом люди заметили змею с большим желудком.

Об этом пишет BBC.

Женщина исчезла после возвращения из каучуковой плантации по дороге домой. Местные жители после этого организовали поисковые группы и всю ночь искали местную жительницу. Через день они заметили 5-метрового питона с огромным желудком. Когда люди убили змею, то внутри нее обнаружили тело пропавшей женщины. По данным полиции, оно было почти невредимым.

Научная сотрудница организации дикой природы Wildlife Reserves Сингапура Мэри-Рут Лоу объяснила, что питоны обычно едят крыс, однако когда их размеры увеличиваются, такой добычи им уже мало. Она объяснила, что питоны свою жертву проглатывают полностью, поскольку их челюсти соединены очень гибкими связями, поэтому они могут растягиваться вокруг крупной добычи.

Питоны могут полностью глотать жертву: истории

В 2018 году в провинции Сулавеси в Индонезии питон убил и проглотил 54-летнюю домохозяйку по имени Ва Тиба. Ее тело обнаружили в животе змеи. Питон проглотил женщину полностью, начав с головы, поскольку она располагалась поближе к хвосту.

В 2017 году в Индонезии гигантский питон полностью проглотил 25-летнего мужчину. Змею нашли на территории дома погибшего, а когда разрезали, то нашли там тело пропавшего новолуния.

В Таиланде огромный питон съел кота и пробил потолок дома. Люди вызвали спасателей, однако питон попытался устремиться на спасателя, но ему удалось поймать его руками.

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