Плакал несколько раз: ютубера похоронили заживо на 7 дней — видео

Американского ютубера MrBeast похоронили заживо на неделю.

Соответствующее видео он опубликовал на своем канале. Ролик собрал более 64 млн просмотров.

"Пожалуйста, не пытайтесь повторить это дома", — предупредил MrBeast, он же Джимми Дональдсон, своих 212 миллионов подписчиков в сообщении.

25-летний мужчина стал самым популярным и богатым YouTube-блогером в мире — по сообщениям, он зарабатывает от 3 до 5 миллионов долларов в месяц дохода от рекламы благодаря своим удивительным и все более дорогим видео с вызовами.

В своем последнем трюке Джимми решил провести семь дней под землей, как персонаж Умы Турман в "Убить Билла".

MrBeast / Фото: скриншот с видео

Чтобы отправиться в это подземное путешествие, одетого в костюм Дональдсона, сначала опустили в землю в ультрасовременном прозрачном гробу, наполненном пищей и водой, как некоего футуристического вампира.

Они также оснастили гроб камерами, чтобы записывать видео и следить за тем, чтобы все было хорошо.

Наконец, Дональдсон попросил своих приятелей использовать экскаватор, чтобы сбросить 9 тонн земли на верхнюю часть гроба.

MrBeast / Фото: скриншот с видео

"Я доверяю свою жизнь этому гробу на следующие семь дней", — заявил Дональдсон, находясь в камере гибернации.

Несмотря на все меры предосторожности, семидневный эксперимент оказался для смельчака психологически тяжелым испытанием.

MrBeast / Фото: скриншот с видео

Во время добровольных похорон он несколько раз плакал, в частности, когда его выпускали из гроба.

Также было опасение, что он не сможет встать из-за тромбов в ногах из-за долгого лежания в замкнутом пространстве. К счастью, этот страх так и не оправдался, и Дональдсон завершил свое временное захоронение невредимым.

При этом он побил предыдущий рекорд, установленный им в 2021 году после того, как его похоронили заживо на 50 часов.

Напомним, семья устроила поминки отца в ночном клубе. По словам родных, мужчина любил развлекаться.

Читайте также: