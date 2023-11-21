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Плакал несколько раз: ютубера похоронили заживо на 7 дней — видео

Плакал несколько раз: ютубера похоронили заживо на 7 дней — видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1652
Время на прочтение
2 мин
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Плакал несколько раз: ютубера похоронили заживо на 7 дней — видео

MrBeast / Фото: скриншот с видео

Он побил свой собственный рекорд.

Американского ютубера MrBeast похоронили заживо на неделю.

Соответствующее видео он опубликовал на своем канале. Ролик собрал более 64 млн просмотров.

"Пожалуйста, не пытайтесь повторить это дома", — предупредил MrBeast, он же Джимми Дональдсон, своих 212 миллионов подписчиков в сообщении.

25-летний мужчина стал самым популярным и богатым YouTube-блогером в мире — по сообщениям, он зарабатывает от 3 до 5 миллионов долларов в месяц дохода от рекламы благодаря своим удивительным и все более дорогим видео с вызовами.

В своем последнем трюке Джимми решил провести семь дней под землей, как персонаж Умы Турман в "Убить Билла".

MrBeast / © скриншот с видео
MrBeast / Фото: скриншот с видео

Чтобы отправиться в это подземное путешествие, одетого в костюм Дональдсона, сначала опустили в землю в ультрасовременном прозрачном гробу, наполненном пищей и водой, как некоего футуристического вампира.

Они также оснастили гроб камерами, чтобы записывать видео и следить за тем, чтобы все было хорошо.
Наконец, Дональдсон попросил своих приятелей использовать экскаватор, чтобы сбросить 9 тонн земли на верхнюю часть гроба.

MrBeast / © скриншот с видео
MrBeast / Фото: скриншот с видео

"Я доверяю свою жизнь этому гробу на следующие семь дней", — заявил Дональдсон, находясь в камере гибернации.

Несмотря на все меры предосторожности, семидневный эксперимент оказался для смельчака психологически тяжелым испытанием.

MrBeast / © скриншот с видео
MrBeast / Фото: скриншот с видео

Во время добровольных похорон он несколько раз плакал, в частности, когда его выпускали из гроба.

Также было опасение, что он не сможет встать из-за тромбов в ногах из-за долгого лежания в замкнутом пространстве. К счастью, этот страх так и не оправдался, и Дональдсон завершил свое временное захоронение невредимым.

При этом он побил предыдущий рекорд, установленный им в 2021 году после того, как его похоронили заживо на 50 часов.

Напомним, семья устроила поминки отца в ночном клубе. По словам родных, мужчина любил развлекаться.

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Дата публикации
Просмотры
1652
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