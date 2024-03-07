Плакали все: невеста, страдающая раком, исполнила предсмертное желание и вышла замуж

У 38-летней женщины диагностировали рак кишечника четвертой стадии в сентябре в прошлом году.

Женщина, страдающая неизлечимым раком, исполнила свое предсмертное желание, выйдя замуж за своего партнера, с которым прожила 15 лет, на свадьбе мечты.

Об этом пишет Daily Record. Издание также опубликовало фото пары.

38-летняя Даниэль Финли-Эдвард и Джон Во поженились в пятницу, 1 марта, не оставив ни одного "сухого глаза".

В сентябре в прошлом году у Даниэль диагностировали рак кишечника четвертой стадии. Болезнь быстро распространилась на ее яичники и, к сожалению, была объявлена неизлечимой.

В прошлом месяце организация Glasgow Live посетила Центр по уходу, где проживает Даниэль, и поделилась призывом к местным предприятиям помочь подарить ей запоминающийся день.

Благодаря организации Wedding Wish Makers и местным предприятиям свадьба мечты Даниэль была организована всего за несколько недель. Они позаботились о каждом пустяке, благодаря чему Даниэль и Джон получили действительно незабываемый день.

Даниэль сказала: "Это было лучше, чем я могла ожидать".

Длинная фата и тиара Даниэль были со свадьбы ее сестры Виктории и были включены как "нечто ссуженное" невестой. Семья Даниэль отчаянно хотела подарить ей незабываемую память после потери обоих родителей за последние годы.

После невероятной свадьбы Даниэль и Джон, а также их близкие, теперь сохранили прекрасные воспоминания о дне.

Сара Спирс, менеджер Craigielea, сказала: "Это был очень эмоциональный день, не было видно ни одного сухого глаза. Даниэль готовилась дома – к ней и ее подружкам невесты относились как к принцессам. Как только она была готова, в доме престарелых бушевали эмоции: семьи, жители и персонал выстроились вдоль коридоров и приемной и ободряли ее – это был такой хороший день. Это был день, достойный принцессы, он был просто выдающимся от начала до конца. Каждая маленькая деталь была просто феноменальна, в ней было все, что можно себе представить. Когда выпустили голубей, она не могла оторвать глаз от их улета, это было очень эмоционально, все гости плакали".

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