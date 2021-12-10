Плакатом устроила массовую аварию на Тур де Франс: фанатка получила штраф за невнимательность

Всего в инциденте пострадал 21 человек.

Француженка, которая своим плакатом привела к аварии на велогонке "Тур де Франс", заплатит 1200 евро.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 декабря.

Такой штраф женщине приписал суд. Инцидент произошел на этапе велогонки в июне. Тогда болельщица отвлеклась, а ее плакат задел нескольких велосипедистов. Это повлекло за собой цепную реакцию. Всего в инциденте пострадал 21 человек. Во время ее травм получили восемь человек, а двум участникам пришлось отказаться от гонки.

Болельщица сбежала, когда поняла, что натворила. Ее даже искали правоохранители. Впрочем, через несколько дней женщина сама пришла в полицию и извинилась. Она также заплатит символический штраф в один евро французской Ассоциации профессиональных велосипедистов.

Как сообщалось, чилийский пилот Себастьян Альварес первым в мире промчался над огненной горой в крылатом костюме. К трюку экстремал готовился год, изучал все об огненных горах и воздушных потоках над ними. После этого успешно углубился в жерло и вынырнул оттуда на скорости в 180 километров в час.

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