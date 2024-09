План сестер отомстить любовнице отца провалился: что произошло (фото)

Две сестры разработали план, как публично пристыдить любовницу своего отца, разместив ее интимные фотографии в Интернете, но в конце концов план обернулся против них, что привело к судебным неприятностям.

Британки Элеонора и Софи Браун стремились отомстить женщине, с которой их отец Джефф крутил роман десять лет назад.

У 61-летнего Джеффа были отношения с женщиной, которая также была замужем, что повлекло за собой давнюю обиду со стороны его дочерей. Элеонора и Софи сговорились унизить женщину, разместив ее откровенные фотографии на эскорт-сайте. Сначала они планировали разместить изображение на Gumtree, рекламируя сексуальные услуги всего за 5 фунтов стерлингов, но выбрали сайт эскорт-услуг. Наряду с фотографиями они указали номер телефона мужа женщины, что привело к тому, что он получил многочисленные звонки от незнакомцев.

Элеонора и Софи с мамой Сарой / Фото: из соцсетей

Этот мстительный заговор раскрылся, когда Элеонора призналась в раскрытии частных изображений без согласия во время судебного процесса в Коронном суде Лидса. Теперь ей грозит тюремное заключение. Софи, с другой стороны, запретили когда-либо возвращаться на работу в полицию после ухода в отставку с должности патрульного офицера в Западном Йоркшире в начале этого года. В апреле слушание по поводу ненадлежащего поведения подтвердило, что она была бы уволена, если бы не подала в отставку.

О самом романе стало известно еще в 2015 году, когда жена Джеффа Сара обнаружила откровенные фотографии и видео, которыми обменивался ее муж с другой женщиной. Несмотря на измену, Джефф и Сара остаются вместе.

Джефф Браун / Фото: из соцсетей

План мести обострился между августом и сентябрем 2022 года, когда Элеонора разместила оскорбительные высказывания о женщине на бизнес-сайте мужа и отправила ему откровенные изображения через WhatsApp.

Прокуроры охарактеризовали действия сестер как целенаправленную попытку причинить страдания. Потерпевшая засвидетельствовала, что после того, как она увидела свои приватные фотографии в Интернете, ей стало "плохо" и она запаниковала.

Хотя Элеонора поначалу отрицала обвинения, она наконец признала свою вину незадолго до начала судебного разбирательства дела.

Судья Александер Менари отложил вынесение приговора до следующего месяца, предупредив, что вынесение приговора очень вероятно.

Софи сыграла важную роль в заговоре, поощряя свою сестру публиковать изображения, описанном как "акт мести".

Несмотря на все, брак Джеффа и Сары пережил этот роман, и недавно супруги были сфотографированы вместе во время путешествия в Индию.

Джефф и Сара / Фото: из соцсетей

Последствия ошибочного плана мести сестер, однако, продолжают разворачиваться: Элеоноре грозит приговор, а карьера Софи в полиции навсегда закончилась.

