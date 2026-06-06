Пластические хирурги назвали операции, о которых пациенты больше всего жалеют

Пластическая хирургия

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Пластическая хирургия продолжает оставаться популярной во всем мире, но модные тенденции в области красоты постоянно меняются. То, что несколько лет назад считалось эталоном привлекательности, сегодня все чаще становится причиной разочарования и желания вернуть внешность к естественному виду.

Специалисты по пластической хирургии рассказали, какие процедуры чаще всего заставляют пациентов сожалеть о своем решении и обращаться за исправлением результатов, пишет New York Post.

В разные годы популярность приобретали разные виды коррекции внешности. Если в 2000-х особый спрос имели увеличение груди и ринопластика, то в 2010-х тренд сместился в сторону подтяжек лица и абдоминопластики. Позже настоящий бум пережили филлеры, бразильская подтяжка ягодиц (BBL) и различные малоинвазивные процедуры.

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Впрочем, как отмечают врачи, именно некоторые из этих популярных процедур сегодня чаще всего вызывают у пациентов недовольство результатом.

Филлеры под глазами

Пластический хирург доктор Ира Савецки рассказал о серьезной проблеме, с которой он сталкивается и связана с использованием филлеров в зоне под глазами.

«Хотя это рекламируется как быстрое и простое решение для устранения впадин под глазами, на самом деле филлеры в этой зоне часто притягивают воду, мигрируют и со временем могут вызвать хроническую отечность или синеватую окраску», — сказал он.

«Это, безусловно, самая распространенная процедура, по которой ко мне обращаются люди, которые о ней сожалеют», — добавил он. «Часто ее считают малорискованной и простой, но на самом деле это одна из технически сложных зон для лечения. Ко мне постоянно обращаются пациенты, которые сначала делали эту процедуру в других клиниках, теперь сталкиваются с долгосрочными осложнениями».

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Операции по увеличению ягодиц (BBL)

По словам доктора Радбеха Тораби из клиники Elite Plastic Surgery в Скоттсдейле, США, люди уже не делают операции по увеличению ягодиц так часто, как раньше.

Он рассказал изданию, что пациенты предпочитают более естественный вид, а доктор Савецки отметил: «То, что когда-то считалось привлекательным благодаря преувеличенным пропорциям, сейчас меняется, и пациенты стремятся получить более сбалансированные, естественные контуры».

Пластика носа

Тораби также отметил, что ринопластика, или пластика носа, является одной из самых популярных процедур, которую клиенты желают переделать, чтобы результат выглядел менее заметно.

«Мы видим, что молодые пациенты стремятся сохранить более естественный вид, а в некоторых случаях даже оставить горбинку на носу», — сказал он.

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Нити

Возможно, вы не слишком много знаете об этой косметической процедуре, которая не так инвазивна, как другие в этом списке.

Однако это не мешает ей попасть в список процедур, о которых люди больше всего жалеют.

Нити ушиваются под кожу (обычно в области челюсти и шеи) для подтяжки и стимулирования выработки коллагена, имитируя эффект мягкого лифтинга.

Однако Савецки отметил, что часто видит людей, которым после этого приходится производить настоящий лифтинг, поскольку «нити не обеспечивают существенного или длительного улучшения».

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Удаление жировых подушечек в щеках

Возможно, именно эта процедура приводит к наибольшему негативному реагированию со стороны общественности, поскольку в последние годы знаменитостей часто видят с заметно более худыми щеками.

Во время удаления жировых подушечек в щеках жир удаляется из нижней части щек, и хотя многие не признаются открыто, что делали эту операцию, Крис Тейген это сделала.

Люди обычно делают эту операцию, чтобы получить выразительный вид; однако, по словам доктора Кришны Вяса из клиники Blechman Plastic Surgery в Нью-Йорке, с возрастом это выглядит не очень хорошо.

Он сказал: «Удаление жира из щек — это быстрая процедура, которая приобрела популярность в социальных сетях благодаря выразительному виду с упавшими щеками, но то, что выглядит ошеломляюще в 25 лет, может выглядеть истощенным в 45».

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Это связано с тем, что «щековая жировая подушка является одной из ключевых структур, которая обеспечивает полный и молодой вид средней части лица», и когда она исчезает, исчезает практически навсегда.

Даже если жир переносят в другое место, он отметил, что его расположение зависит от гормонов и естественных колебаний организма. Следовательно, оно может изменяться.

Кантопластика

Кантопластика, или «глаза Фокс», уже несколько лет остается популярной процедурой, ведь многие мечтают выглядеть как Белла Хадид или Меган Фокс — знаменитости, славящиеся именно таким видом.

Хотя обычно такой эффект достигается с помощью нитей или подтяжки век, доктор Савецки принимал многих пациентов, которые обращались с просьбой отменить результаты, поскольку они были недовольны полученным эффектом.

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Обычно это связано с тем, что кожа затянута слишком сильно или недостаточно.

Имплантаты груди

Как одна из самых популярных процедур для улучшения внешности, по словам доктора Тораби, наблюдается тенденция к стремлению иметь более естественный вид, а не так, будто грудь явно увеличена.

Именно поэтому люди предпочитают «подтянутый» вид «без эффекта имплантатов».

Также существует проблема необходимости ухода за имплантатами с возрастом, что может быть сложно, когда кожа теряет упругость и становится хрупкой.

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Напомним, во время популярной пластической операции у 27-летней женщины внезапно остановилось сердце.

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