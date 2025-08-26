Плата за мяуканье: путешествие с котом обернулось для пары неожиданным штрафом

Кот / © unsplash.com

Необычный случай произошел в поезде сообщением Париж-Ванн. Пассажирка вместе со своим котом по имени Моне получила штраф от инспектора железнодорожной компании SNCF после жалоб других путешественников на слишком громкое мяуканье животного.

Об этом сообщило издание Bfmtv.

Инцидент произошел в четверг, 21 августа, в полдень. Парижанка Камилла ехала с партнером Пьером и домашним любимцем, который имел отдельный билет стоимостью 7 евро. По словам женщины, кот путешествовал в специальной клетке, привычной для него, и лишь несколько раз мяукнул в начале поездки. Несмотря на это, после жалоб нескольких пассажиров контролер выписал штраф в размере 110 евро, сославшись на «нарушение общественного порядка».

Инспектор объяснил, что его действия были вызваны тем, что кот «не переставал мяукать», а также отказом владелицы отойти с ним в другое место вагона. Зато Камилла настаивает, что ей не дали возможности уладить ситуацию сразу и избежать наказания.

После инцидента молодая пара призналась, что шокирована таким решением. Камилла обжаловала штраф в SNCF и заявила, что больше не планирует пользоваться поездами компании.

