Платье мачехи невесты, сделанное своими руками, стало вирусным в Сети: "Полная катастрофа" (фото)

Женщину жестоко высмеяли в социальных сетях после того, как она поделилась платьем, сшитым собственноручно, чтобы одеть его на свадьбу своей падчерицы.

Об этом пишет New York Post.

Наряд, вдохновленный платьем британской модельерши Стеллы Маккартни стоимостью 1673 доллара, был признан "полной катастрофой" членами сообщества на Facebook.

В своем сообщении женщина объяснила, что хотела "что-то действительно особенное, чтобы одеть как мачеха невесты". Хотя она не могла позволить себе подлинное платье от Стеллы Маккартни, которое сначала нашла на Pinterest, она попыталась связать крючком собственную версию.

Ее вдохновило платье Стеллы Маккартни, которое она нашла на Pinterest / Фото: Facebook

Платье мачехи невесты / Фото: Facebook

"Насколько сложно это может быть?" – написала она в своем сообщении. "Итак, 350 часов спустя я все еще пыталась закончить его, что объясняет цену. Чтобы я могла использовать его снова в июне на свадьбе другой падчерицы, я создаю паутинную сетку между цветами того же цвета, что и платье, и думаю покрасить его в лаймово-оливковый цвет. Думаете, это сработает? Платье до этого видела только семья".

Платье мачехи невесты / Фото: Facebook

Другие участники группы в Facebook сначала поддержали женщину, восхваляя ее мастерство, но затем комментарии стали токсичными.

"Когда я прокручивала вниз, становилось еще хуже. Бюстгальтер виден. И это плохая копия чужого платья", — написал один человек. "Она намеренно ненавидит свою падчерицу, или она оторвана от жизни?", — сказал другой. "Думаю, платье выглядело бы лучше в огне", — добавил третий юзер.

Платье мачехи невесты / Фото: Facebook

Многих также удивило то, сколько времени понадобилось женщине для завершения работы над платьем: "350 ЧАСОВ! Это два с половиной месяца работы на полную ставку", "Дама, ваше время стоит гораздо больше. Люди сошли с ума".

Напомним, невеста переделала свадебное платье бабушки и показала видеореакцию родного человека. После объятий бабушка мгновенно расплакалась.

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