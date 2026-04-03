Платят 43 тысячи евро за поездку в Исландию: европейская компания ищет худшего фотографа

Фотограф / © Unsplash

Реклама

Авиакомпания Icelandair запустила необычную кампанию, в рамках которой ищет человека без навыков фотографии, чтобы доказать: даже «худшие фотографы» способны сделать впечатляющие снимки Исландии.

Об этом сообщило издание Euronews.

Идея проекта базируется на том, что сегодня почти каждый имеет камеру в смартфоне, однако это не гарантирует качественных фото. Часто пользователи получают размытые кадры, пустые снимки или же случайно перекрывают объектив пальцем. В Icelandair решили использовать эту особенность и показать, что природные ландшафты Исландии могут выглядеть эффектно даже без профессиональных навыков съемки.

Реклама

Победителю кампании предложат 10-дневное путешествие по стране. В пакет входят авиаперелет в обе стороны, проживание, карманные расходы, а также выплата в размере 43 тысяч евро. В обмен участник должен создавать фото- и видеоконтент во время поездки.

К участию допускаются только те, кто не имеет профессионального опыта в фотографии и не занимается ею серьезно. В то же время кандидат должен уметь рассказывать о себе на камеру, а также быть готовым к активному отдыху — в частности походам и путешествиям на природе.

Среди обязательных требований — возраст от 21 года, наличие действительного паспорта и возможность путешествовать в Исландию, Великобританию и США.

Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету на специальном сайте кампании. Участникам предлагают ответить на шесть вопросов об их фотографических навыках, а также, по желанию, записать 60-секундное видео с объяснением, почему именно они подходят для участия.

Реклама

