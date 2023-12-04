Плавал в озере: Сеть напугал карп с "человеческим лицом" — фото

Необычную рыбу заметили в Китае.
В китайском озере была замечена необычная рыба с "человеческим лицом".
Об этом пишет Daily Star.
Жуткого карпа сняла на камеру посетительница села недалеко от Куньмина на юге страны.
Еще в 2019 году в китайской социальной сети Weibo были опубликованы кадры, на которых видно, как рыба подплывает к краю озера и высовывает голову из воды.
На голове рыбы были темные пятна, похожие на глаза, две вертикальные линии, напоминавшие боковые части носа, и горизонтальная линия на месте рта. "Рыба превратилась в фею", – прокомментировала женщина.
Люди были напуганы этим зрелищем: "Это страшно", "Кто посмеет это съесть?", "Какой ужас".
Некоторые даже сравнили рыбу с Волан-де-Мортом, инопланетянином и анимационной рыбой из мультфильма "Подводная братва" 2004 года.
Напомним, золотистый ретривер родила уникального щенка с зеленой шерстью. Несмотря на свой необычный цвет, щенок здоров.
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