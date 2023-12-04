Плавал в озере: Сеть напугал карп с "человеческим лицом" — фото

В китайском озере была замечена необычная рыба с "человеческим лицом".

Об этом пишет Daily Star.

Жуткого карпа сняла на камеру посетительница села недалеко от Куньмина на юге страны.

Еще в 2019 году в китайской социальной сети Weibo были опубликованы кадры, на которых видно, как рыба подплывает к краю озера и высовывает голову из воды.

Карп с "человеческим лицом" / Фото: dailystar.co.uk

На голове рыбы были темные пятна, похожие на глаза, две вертикальные линии, напоминавшие боковые части носа, и горизонтальная линия на месте рта. "Рыба превратилась в фею", – прокомментировала женщина.

Карп с "человеческим лицом" / Фото: dailystar.co.uk

Люди были напуганы этим зрелищем: "Это страшно", "Кто посмеет это съесть?", "Какой ужас".

Некоторые даже сравнили рыбу с Волан-де-Мортом, инопланетянином и анимационной рыбой из мультфильма "Подводная братва" 2004 года.

Напомним, золотистый ретривер родила уникального щенка с зеленой шерстью. Несмотря на свой необычный цвет, щенок здоров.

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