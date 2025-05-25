Племя в Бразилии подало иск более £100 млн из-за статьи о “зависимости от порно”

Племя Марубо. / © Daily Mail

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Коренное племя марубо из Амазонии подало иск против The New York Times и ряда других медиа из-за репортажа, в котором утверждалось, что жители стали зависимы от порнографии после подключения к интернету через спутниковую систему Starlink Илона Маска.

Об этом пишет Daily Mail.

Иск по меньшей мере 113 миллионов фунтов стерлингов подан в Лос-Анджелесе. Среди ответчиков также TMZ и Yahoo, которые, по словам представителей племени, "сенсационализировали" оригинальный материал NYT и "дополнительно очернили" сообщество численностью около 2000 человек.

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Племя требует опровержения, утверждая, что статья “изображает народ марубо как неспособных справиться с доступом к современным технологиям” и вредит их моральному имиджу.

“Эти материалы выходят за рамки культурного анализа”, — говорится в иске.

Спутниковое оборудование Starlink на фотографии снаружи хижины одного из поселений марубо в Бразилии. / © Daily Mail

Оригинальный репортаж журналиста NYT Джека Никаса включал заявления отдельных старейшин о негативном влиянии цифровых технологий, в частности, упоминания о просмотре подростками порнографии и потере интереса в традиционных занятиях.

Сам журналист писал об "опасности соцсетей, дезинформации, групповых чатах, зависимости от видеоигр" - однако упоминание о порно быстро попало в заголовки других СМИ, включая TMZ, сопровождавшие историю видео с заголовком "Starlink Илона Маска сделал племя зависимым от порно".

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Марубо подчеркивают: подключение к Starlink принесло много преимуществ – возможность вызвать медицинскую помощь, быструю связь между поселениями, доступ к образованию. И хотя лидеры столкнулись с вызовами нового времени, иск имеет целью защитить честь и репутацию их общины.