Плевки, водка и полицейские: пьяная пассажирка сорвала рейс в Турцию

Вместо Анталии — в полицию: пьяная потасовка на борту закончилась скандальным приземлением / © thesun.co.uk

В воздухе на рейсе easyJet в Турцию вспыхнула пьяная потасовка, когда пьяная пассажирка плюнула в лицо другому отдыхающему.

Об этом пишет The Sun.

Шокирующие кадры показывают женщину, вероятно, британку, которая бросается через средний проход на другого пассажира, пока напуганные отдыхающие наблюдают за этим.

Драка вспыхнула на борту самолета после того, как пассажирка, как утверждается, пила водку прямо из бутылки.

Из-за стычки рейс, вылетавший из лондонского аэропорта в среду вечером, совершил посадку в 1000 км от пункта назначения в Анталии.

Самолет был вынужден изменить направление движения в международный аэропорт Приштины в Косово, где полицейские вывели из рейса двух пассажиров — мужчину в зеленом и женщину в розовом.

Эксклюзивные кадры, опубликованные изданию The Sun, показывают, как бортпроводник-мужчина отчаянно пытается успокоить хаос. Пассажирка пила водку из бутылки, потом бросилась на другого отдыхающего.

Один шокированный пассажир рассказал, что женщина даже плюнула в лицо другому пассажиру во время пьяной потасовки.

Свидетель сказал: «Было сделано тревожное объявление, в котором всех пассажиров предупреждали сохранять покой, в противном случае нам придется приземлиться в Косово. А вскоре после этого раздалось второе объявление о нашей посадке. Через несколько минут после приземления полиция ворвалась в самолет и вывела мужчину и женщину, которые были очень пьяны».

Хаос на рейсе в Турцию подпитал дискуссии относительно более жестких мер против нарушающих порядок пассажиров.

Это может включать поддержку предложенного общенационального запрета летать пассажирам, ранее совершавшим дебош на борту. Перенаправленный рейс приземлился в Анталии примерно на три часа позже.

