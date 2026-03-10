Плейлист для души: священник объяснил, какая музыка запрещена во время поста

Можно ли слушать музыку в пост? Разъяснение священника / © pixabay.com

Священник-блогер Николай Гандзюк объяснил, является ли грех слушать музыку в Великий пост.

Об этом священник рассказал в своих соцсетях.

По его словам, категорического запрета от Церкви на прослушивание музыки в пост нет. Однако нужно учитывать, не будет ли это вредить вашему духовному состоянию.

Гандзюк считает, что слушать музыку в пост можно, если она не содержит нецензурной лексики и не вредит вашему духовному состоянию

«Музыку с матом, агрессией или „грязью“ не стоит слушать не только в пост, но и вообще в повседневной жизни. Потому что то, что мы слушаем, проникает в сердце и напрямую формирует наш внутренний мир», — отметил он.

