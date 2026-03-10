- Дата публикации
Плейлист для души: священник объяснил, какая музыка запрещена во время поста
Священник-блогер Николай Гандзюк расставил точки над «i» в вопросе прослушивания музыки во время Великого поста.
Священник-блогер Николай Гандзюк объяснил, является ли грех слушать музыку в Великий пост.
Об этом священник рассказал в своих соцсетях.
По его словам, категорического запрета от Церкви на прослушивание музыки в пост нет. Однако нужно учитывать, не будет ли это вредить вашему духовному состоянию.
Гандзюк считает, что слушать музыку в пост можно, если она не содержит нецензурной лексики и не вредит вашему духовному состоянию
«Музыку с матом, агрессией или „грязью“ не стоит слушать не только в пост, но и вообще в повседневной жизни. Потому что то, что мы слушаем, проникает в сердце и напрямую формирует наш внутренний мир», — отметил он.
Ранее коллега Гандзюка, священник Юлиан Тимчук из Ивано-Франковской области рассказал свою точку зрения, является ли грехом слушать музыку в Великий пост.