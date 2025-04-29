Плимут — город-призрак Карибов: как разрушительное извержение стерло столицу с лица земли

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Когда цветущий Плимут на острове Монтсеррат превратился в заброшенный город-призрак — теперь приют для темного туризма.

Об этом рассказывает издание Express.

Плимут на острове Монтсеррат. / © Фото из открытых источников

В 1995 году стихия уничтожила будущее столицы британской заморской территории: после извержения вулкана Суфриер-Хиллз жизнь на острове изменилась навсегда. Вулканологи годами предупреждали об опасности, ведь город находился всего в нескольких милях от вулкана. Когда катастрофа стала реальностью, над Плимутом опустилось почти черное небо, а густой пласт пепла покрыл улицы и здания.

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Первые удары стихии заставили эвакуировать все население города около 4000 человек. Часть жителей впоследствии пыталась вернуться, однако второе извержение в 1997 году стало роковым: погибли 19 человек, а пирокластические потоки разрушили инфраструктуру, в том числе главный аэропорт острова. Толстый слой пепла - местами до полутора метров - окончательно похоронил Плимут, который в прессе прозвали "Помпеями Карибов".

Сегодня город остается под горой пыли и пепла — молчаливым напоминанием о хрупкости цивилизации перед природной стихией.

История Монтсеррата уходит во времена Христофора Колумба: в 1493 году он открыл остров во время своей второй экспедиции в Америку, хотя и не высаживался на берег. Активное освоение началось только в 1632 году, когда здесь поселились ирландские изгнанники.

Теперь Плимут – место, где природа взяла свое, оставив за собой жуткую, но завораживающую тишину.