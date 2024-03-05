Плохая карма: экстрасенс предсказала, как Польша поплатится из-за рассыпанного украинского зерна

Айа считает, что все виновные в уничтожении зерна будут наказаны.

Проводник в Высшие измерения света и любви, ченнелер Айа рассказала, что Польша поплатится за рассыпанное украинское зерно. Она прогнозирует голод в Европе.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

Айа отметила, что рассыпать зерно – это очень плохой поступок, за который "Земля может наказать целые народы".

"Когда я увидела эту новость, у меня болело сердце, потому что я видела, что это первые ласточки голода в Европе. То есть Европа будет голодать. Потому что это очень плохая карма, которую они взяли на себя. Я понимаю, что есть много подводных камней. Но зерно — это святое. И это очень плохо сказывается на их стране. Они будут нуждаться всего", — сказала Айя.

Она объяснила, что если к этому причастна Россия, она разделит эту судьбу.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и прогнозы не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала хорошие новости для Украины.

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