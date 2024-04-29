Плотник нашел в стене записку 1975 года и выследил женщину, которая ее оставила – фото

В США плотник во время ремонта дома наткнулся на записку, датированную 1975 годом, и отыскал ее автора.

Об этом пишет Star Journal.

Дакота Мон работал над ремонтом недалеко от Пеории, штат Иллинойс, когда сделал неожиданное открытие. Снеся стену гостиной, он заметил слова "Записка от 29 сентября 1975 года", исцарапанные на каркасе красным цветом, со стрелкой, указывающей на выемку в дереве. За ней лежала маленькая бутылочка и двухстраничная записка, оставленная внутри нее четырнадцатилетней Стефани Шеррон.

Записка 1975 года / Фото: reddit

Дакота опубликовал фотографии удивительной находки на Reddit, где трогательно раскрыл, какой была жизнь подростка в того время. Там было написано: "Тому, кто это найдет: сегодня 29 сентября 1975 года. Меня зовут Стефани Херрон. Я живу здесь со своей матерью, отцом (Эрнестом), Бекки и Валери. Джеральд Форд – президент. Миссис Лей – наша соседка. Мама беременна, и ребенок должен родиться со дня на день. Насколько нам известно, этот дом был построен в 1872 году. Мы реконструируем дом. Центральная железная дорога Иллинойса на западной стороне дома. Мы живем здесь уже 8 лет".

Записка 1975 года / Фото: reddit

"Мой отец работает на Северо-Западной железной дороге Чикаго. В Зеленой долине проживает около 650 человек. Мне 14, Велу 16, а Бекки 12. Надеюсь, вам будет хорошо в этом доме. Стеф. P.S. Мою мать зовут Роуз Херрон. Она дипломированная медсестра. Она работает в доме престарелых Хопедейл. Она родилась в Небраске. Она очень хорошая мать".

Записка 1975 года / Фото: reddit

Дакота рассказал о находке: "Я убирал мусор, поднял голову и увидел надпись на стене: "Примечание". Я воткнул туда свой мобильный телефон, сфотографировал и увидел записку в этой бутылке. Вынул ее и прочел. Словно эта 14-летняя девочка стояла там и разговаривала с нами, перенеся нас почти на полвека назад".

Что касается Стефани, то ей сейчас около 60 лет, и после замужества она сменила фамилию на Пойт. Она проживает в Бруклине, Нью-Йорк, и имеет пятерых детей. Ошеломленная женщина рассказала изданию, что она была "совершенно шокирована" находкой плотника и забыла о послании, которое она написала много лет назад.

"Честно говоря, я вообще об этом забыла. Жизнь продолжается, годы идут. Я не могу поверить, насколько это ошеломило людей. Я получаю заметки от людей, которые помнят меня, когда я росла в Зеленой долине. Многие из них учителя, которые вдохновлены тем, чтобы их ученики делали то же самое сейчас".

Кроме того, Стефани нашла несколько монет, которые она спрятала в другой части дома, Дакота рассказал, что нынешний владелец дома планирует встроить в стену теневой ящик, чтобы сообщение можно было отразить на дереве. Он также сказал, что он и владелец надеются, что смогут пойти по стопам Стефани. "Мы оба собираемся оставить записку в стене, чтобы кто-то ее нашел в будущем", — добавил он.

Напомним, мужчина открыл 111-летнюю капсулу времени и был озадачен предметами внутри. Она датирована 1913 годом.

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