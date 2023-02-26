По размеру как Юпитер: астрономы обнаружили необычную планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды

Планета была подтверждена и охарактеризована командой с помощью различных телескопов и инструментов.

Огромная "запретная планета" вращается вокруг крохотной звезды и в 4 раза превышает ее размер. Такое открытие может подвергнуть сомнению теорию о том, как образуются газовые гиганты, такие как Юпитер.

Об этом пишет Space.com.

Как стало известно, астрономы обнаружили необычную планетарную систему, состоящую из планеты размером с Юпитер и вращающуюся вокруг крохотной звезды. Эта «запрещенная» конфигурация вращающейся вокруг относительно крохотной звезды массивной планеты может поставить под сомнение теории о том, как образуются планеты-гиганты.

Внесолнечная планета, или «экзопланета», вращается вокруг красного карлика, обозначенного TOI 5205, который гораздо холоднее и меньше Солнца. Небольшой размер и относительно низкая температура этих M-карликовых звезд, самого распространенного типа звездных тел в Млечном Пути, делают их краснее Солнца.