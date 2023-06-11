По улицам города провели четырех голых мужчин: их вытащили из такси и выпороли (фото 18+)

Мужчин обвинили в кражах, а потому совершили самосуд.
В Колумбии местные жители решили проучить четырех мужчин, подозреваемых в кражах мотоциклов. Их вытащили из такси, полностью раздели и заставили голышом идти по улицам города.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Инцидинт произошел в районе Робледо в Медельине, Колумбия. Местные жители снимали на видео, как четверо обнаженных мужчин шли по городской дорожке перед мужчиной с кожаным ремнем.
Оператор спросил их: "Что вы скажете?"
"Нас поймали на воровстве здесь, в Робледо. Мы с Энсисо, мы не собираемся делать это снова", — отвечали те.
Оператор сказал: "Что вы украли?"
Группа ответила: "Мотоциклы, мы воровали мотоциклы".
Подозреваемых спустили по лестнице вниз, где они признались, что передвигались по району "на такси". Пока неизвестно, чем все закончилось.
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