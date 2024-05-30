"По всем направлениям": победительница "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату, когда начнется новое наступление РФ

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова считает, что оккупанты начнут новое наступление на Украину в июне или июле этого года.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

"Так будет новый прорыв границы. Пусть такое не сбывается. Начало месяца следующего или через месяц. С 5 по 9 число будут наступательные действия типа развертывания позиций, или увеличение массы людей. А где-то 14-19, ближе к середине месяца будет прорыв", - пояснила Яна Пасынкова.

Таролог добавила, что глобального влияния на результаты войны это наступление не будет иметь, однако из-за действий российских террористов будут страдать украинцы.

"Они будут идти по всем направлениям, будут идти туда, куда могут. Могут они немного, но будут искать слабое место. Для нас это прорыв закончится тем, что люди будут покидать территории, которые они не покидали, потерями для нас. Но этот прорыв глобального влияния для результатов войны не будет иметь. Но это не поражение", - пояснила она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее известный астролог Алакх Ниранжан предсказал, когда Украина перехватит инициативу в поле боя. Также он назвал самый кровавый месяц войны.

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