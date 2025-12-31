Победитель лотереи выиграл шестизначную сумму: почему его теперь разыскивают

Лотерейный билет EuroMillions / © Associated Press

Операторы Национальной лотереи Великобритании срочно разыскивают владельца выигрышного лотерейного билета EuroMillions, приобретенного в округе Повис. Счастливчик выиграл более 112 тыс. фунтов стерлингов (около 6 млн 377 тыс. грн) в розыгрыше от 12 декабря, однако до сих пор не обратился за деньгами.

Об этом сообщает Mirror.

Продолжается розыск британца, который стал обладателем шестизначного выигрыша EuroMillions в тираже от 12 декабря. Счастливый билет был куплен в округе Повис в Уэльсе — в одной из торговых точек Национальной лотереи.

Речь идет об одном из трех выигрышных билетов в Британии, каждый из которых принес по 112 091 фунту. Всех, кто приобретал билеты в Повисе, просят внимательно проверить свои результаты. Победитель может обратиться за призом до 10 июня 2026 года.

В билете совпали пять основных чисел и одна «счастливая звезда». Выигрышные номера — 7, 25, 30, 37, 41, а также звезды 5 и 11. При этом главный джекпот в размере 47 164 703 фунта выиграл участник из Испании.

Старший советник по работе с победителями компании Allwyn, оператора Национальной лотереи, Энди Картер, прокомментировал ситуацию.

«Какой замечательный способ завершить 2025 год — выиграть шестизначную сумму в EuroMillions. Мы очень хотим воссоединить нашего счастливого победителя с его призом, поэтому призываем игроков EuroMillions проверить свои билеты — возможно, именно вы являетесь тем самым победителем», — сказал Картер.

Он также обратился к потенциальному владельцу билета.

«Были ли вы в районе Повиса в неделю перед розыгрышем 12 декабря? Возможно, это и не местный житель — вы могли приехать туда на день накануне Рождества, навестить родственников или друзей, купить билет EuroMillions, а затем вернуться домой и спрятать его в надежном месте. Если это звучит знакомо, хорошо подумайте, где может быть этот загадочный билет, ведь я очень хочу, чтобы победитель получил свои деньги», — отметил старший советник по работе с победителями компании Allwyn.

«Счастливчик из Повиса — лишь один из многих победителей EuroMillions в Великобритании в 2025 году, которые получили судьбоносные суммы. Всего в этом году было четыре джекпот-выигрыша в Великобритании на сумму 199 млн фунтов», — добавил Картер.

По его словам, самый яркий момент произошел в январе 2025 года, когда анонимный владелец билета выиграл ошеломляющие 83 млн фунтов, а затем — выигрыш в 65 млн фунтов на День святого Валентина. Октябрь принес двойную драму: два отдельных джекпота в 26 млн и 25 млн фунтов с разницей всего в одну неделю.

Согласно правилам Национальной лотереи, у победителей есть 180 дней от даты розыгрыша, чтобы заявить о выигрыше при наличии билета.

