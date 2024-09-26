Победительница "Битвы экстрасенсов" назвала опасные дни в октябре: какие места нужно избегать

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова назвала опасные дни в октябре.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Яна Пасинкова сделала расклад карт Таро, чтобы узнать опасные даты в октябре

"Первые десять дней октября, 12-13 октября, 24, 28 октября. Последние два дня октябрь. То есть октябрь сложен", — сказала она.

Также таролог назвала места, которые нужно избегать.

"Снова пожилые люди, дома в заброшенных селах, морги, склады. Опасность от воды идет стабильно, это может быть и об отравлении, которое до сих пор есть. Опасность для детских заведений, развлекательных парков. Пусть такое не сбывается", — сказала Яна Пасынкова.

Читайте также: