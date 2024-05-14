Победительница "Битвы экстрасенсов" ответила, оккупирует ли Россия Харьков и Днепр

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова отметила, что оккупантам не удастся осуществить прорыв в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову спросили, не захватят ли оккупанты Харьков и Днепр после прорыва фронта в Донецкой области. На это она ответила, что - нет.

"Надорвутся и подавятся. С их стороны тоже есть нехватка ресурсов", - сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее Яна Пасинкова предусмотрела, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не потерпит поражение и испугается. Она подчеркнула, что только при таких условиях возможна спокойная жизнь.

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