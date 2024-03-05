Победительница "Битвы экстрасенсов" рассказала о планах России на юг Украины: будет ли новое наступление

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предсказала, будет ли повторное наступление России на Херсон. Она отметила, что у окупантов пока не хватает для этого сил.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову ее зрители спросили о том, правда ли, что Украина эвакуирует из Херсона чиновников, на что она отметила, что - нет. Также известный таролог добавила, что у оккупантов нет сил и средств, чтобы повторно оккупировать Херсон, однако у РФ есть подлый план.

"Все карты, которые отвечают за какое-то военное движение, они перевернуты. То есть сил для этого очень мало. Но на что рассчитывают: на то, что откроют ворота и пропустят", - сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием о России.

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