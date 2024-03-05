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Победительница "Битвы экстрасенсов" рассказала о планах России на юг Украины: будет ли новое наступление

Победительница "Битвы экстрасенсов" рассказала о планах России на юг Украины: будет ли новое наступление

Будет ли повторное наступление на Херсонщину. Фото из открытых источников

Яна Пасынкова считает, что россияне хотят, чтобы им просто отдали украинский город.

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предсказала, будет ли повторное наступление России на Херсон. Она отметила, что у окупантов пока не хватает для этого сил.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову ее зрители спросили о том, правда ли, что Украина эвакуирует из Херсона чиновников, на что она отметила, что - нет. Также известный таролог добавила, что у оккупантов нет сил и средств, чтобы повторно оккупировать Херсон, однако у РФ есть подлый план. 

"Все карты, которые отвечают за какое-то военное движение, они перевернуты. То есть сил для этого очень мало. Но на что рассчитывают: на то, что откроют ворота и пропустят", - сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием о России.

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