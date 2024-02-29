Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала, как закончится наступление России на Украину

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова рассказала, что наступление России закончится из-за того, что страну-агрессора подведут ее же партнеры.

Об этом она рассказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что Россию подведут ее партнеры.

"На них они очень рассчитывают. Ой подведут. С помощью этих партнеров они хотят захватить территорию, а потом нам же ее продать за счет договоренностей. Но не смогут они удержать захваченные территории, потому что их очень сильно подведет их партнер", - сказала Яна Пасынкова.

Таролог также спрогнозировала, как выборы в США повлияют на Украину.

"По результату для нас - все будет хорошо. Речь идет о результатах после выборов", - сказала она.

Напомним, ранее Яна Пасынкова назвала очень важный день для Украины.

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