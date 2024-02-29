Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала, как закончится наступление России на Украину

Таролог отметила, что оккупанты не смогут удержать захваченных территорий.
Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова рассказала, что наступление России закончится из-за того, что страну-агрессора подведут ее же партнеры.
Об этом она рассказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что Россию подведут ее партнеры.
"На них они очень рассчитывают. Ой подведут. С помощью этих партнеров они хотят захватить территорию, а потом нам же ее продать за счет договоренностей. Но не смогут они удержать захваченные территории, потому что их очень сильно подведет их партнер", - сказала Яна Пасынкова.
Таролог также спрогнозировала, как выборы в США повлияют на Украину.
"По результату для нас - все будет хорошо. Речь идет о результатах после выборов", - сказала она.
Напомним, ранее Яна Пасынкова назвала очень важный день для Украины.
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