Категория
Курьезы
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала событие, после которого РФ не будет обстреливать Украину ракетами

Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала событие, после которого РФ не будет обстреливать Украину ракетами

Тарологиня предусмотрела последний ракетный удар / Фото: Associated Press

Яна Пасынкова также прокомментировала ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге.

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова считает, что последний массированный ракетный удар по Украине произойдет тогда, когда в Кремле умрет кто-то из высокопоставленных чиновников. После этого ракетных ударов по нашему государству больше не будет. 

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова прокомментировала ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге. Она отметила, что карты ей показали то, что Россия поднакопила снарядов и оккупантам безразлично, куда стрелять. 

"Мы увидим большой залп, когда умрет власть в Кремле. И это будет последний залп с их стороны", - пояснила Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, проводница в Высшие измерения назвала событие, ознаменующее окончание войны в Украине.

Читайте также:

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Идут за успокоением: все больше людей обращаются к астрологии и тарологии    

Похожие темы:

Следующая публикация