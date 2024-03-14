Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала событие, после которого РФ не будет обстреливать Украину ракетами

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова считает, что последний массированный ракетный удар по Украине произойдет тогда, когда в Кремле умрет кто-то из высокопоставленных чиновников. После этого ракетных ударов по нашему государству больше не будет.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова прокомментировала ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге. Она отметила, что карты ей показали то, что Россия поднакопила снарядов и оккупантам безразлично, куда стрелять.

"Мы увидим большой залп, когда умрет власть в Кремле. И это будет последний залп с их стороны", - пояснила Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, проводница в Высшие измерения назвала событие, ознаменующее окончание войны в Украине.

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