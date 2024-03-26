Победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила о событиях в апреле и подлых планах России

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова считает, что в апреле и даже летом 2024 года Россия будет пытаться наступать на Украину.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасинкова объяснила, что оккупационная армия и дальше хочет наступать на Украину и стремится оставить украинцев без ресурсов для существования.

"Оставить без элементарных ресурсов, сделать так, чтобы люди болели. Есть планы о присоединении территории. Дальше они хотят идти по своим же трупам. Этих ничего не остановит. Мы же знаем, что остановит, но россияне думают по-другому", — сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

Яна Пасинкова добавила, что летом оккупант тоже будет пытаться наступать на территорию нашего государства.

"Есть угроза того, что они будут применять запрещенные приемы. Это касается войны, людей. Причем там даже Гитлер будет курить в сторонке", — пояснила таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала, что станет мишенью России во время обстрелов.

Читайте также: