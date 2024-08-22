Победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила об угрозах в День Независимости и назвала опасные места

Таролог призывает украинцев быть осмотрительными 24 августа.
Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова считает, что российские оккупаеты действительно могут готовить обстрел на День Независимости Украины.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
"Отойдите от воды, огня. Имеется в виду какие-то энергостанции, энергообъекты или заправки, бензоколонки и т.д. Если у вас такая возможность в этот день не находитесь на верхних этажах. Береженого Бог бережет", — сказала она.
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