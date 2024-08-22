Победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила об угрозах в День Независимости и назвала опасные места

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова считает, что российские оккупаеты действительно могут готовить обстрел на День Независимости Украины.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Отойдите от воды, огня. Имеется в виду какие-то энергостанции, энергообъекты или заправки, бензоколонки и т.д. Если у вас такая возможность в этот день не находитесь на верхних этажах. Береженого Бог бережет", — сказала она.

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