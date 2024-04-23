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Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела, что ждет Украину после "большого краха"

Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела, что ждет Украину после "большого краха"

Тарологиня предусмотрела будущее Украины / Фото: Unsplash

Яна Пасынкова подчеркнула, что Украину ждет успех.

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предусмотрела, что после "большого краха" Украину ожидает "большой успех".

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что Украина богатая на ресурсы государство, однако пока украинцы не умеют всем этим распоряжаться. Она отметила, что в будущем Украину ожидает "большой успех". 

"У нас просто золотое государство со стороны потенциала. Здесь все есть. Абсолютно все, хозяев нет нормальных. Но они же когда-то будут. После большого краха нас ждет большой успех. Я думаю, что мы с вами живем во время большого краха. Поэтому ждем большого успеха", - сказала победительница "Битвы экстрасенсов". 

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова ответила, будет ли перемирие между Россией и Украиной на период Олимпийских игр, как это предлагает Эммануэль Макрон. Она отметила, что этого не произойдет.

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