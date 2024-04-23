Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела, что ждет Украину после "большого краха"

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предусмотрела, что после "большого краха" Украину ожидает "большой успех".

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что Украина богатая на ресурсы государство, однако пока украинцы не умеют всем этим распоряжаться. Она отметила, что в будущем Украину ожидает "большой успех".

"У нас просто золотое государство со стороны потенциала. Здесь все есть. Абсолютно все, хозяев нет нормальных. Но они же когда-то будут. После большого краха нас ждет большой успех. Я думаю, что мы с вами живем во время большого краха. Поэтому ждем большого успеха", - сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова ответила, будет ли перемирие между Россией и Украиной на период Олимпийских игр, как это предлагает Эммануэль Макрон. Она отметила, что этого не произойдет.

Читайте также: