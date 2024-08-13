Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела мирные переговоры после "большого бума в России"

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предвидела мирный договор после "большого бума" в России.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Яну Пасынкову ее зрители спросили о вероятности мероприятия украинской армии в Белгородскую область. Об этом она отметила, что не может обо всем говорить, однако все же предусмотрела "большой бум" для оккупантов.

"Рашистов ждет какой-то большой бум. Он впереди. Вот-вот готовится и это произойдет. После этого очень скоро будет заключаться договор, на какие уступки они пойдут, какие-то переговоры", — сказала она.

Читайте также: