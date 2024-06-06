Победительница "Битвы экстрасенсов" рассказала о мирных переговорах с РФ: "Забудьте, украинцы, об этой земле"

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова рассказала о том, что переговоры с РФ уже продолжаются. Она отметила, что после саммита мира Украине объяснят, что "о части своей территории нужно забыть".

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

"Переговоры с Рашкой (Россией — ред.) уже есть и они уже идут. Дай Бог, чтобы мы хоть какую-то часть из происходящего узнали. Второе — мы с вами после Саммита узнаем такое условие, что будто — эта зона, она уже все, забудьте украинцы об этой земле. И тут сразу нам объявляют какие-то хорошие новости, что эта земля уже ждет нас или вы можете ее освободить", — сказала она.

В то же время, таролог прогнозирует, что ситуация для Украины улучшится уже осенью.

"Ситуация выровняется после жары, это уже будет осенью", – пояснила Яна Пасинкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату, когда начнется новое наступление РФ.

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