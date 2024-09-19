Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала интересное предсказание о ядерном оружии в России

Таролог говорит, что будут герои, которые отнимут у РФ то, чем оккупанты хотят уничтожить мир.

Победительница "Битвы экстрасенсов ", таролог Яна Пасынкова предсказала, проведет ли Россия ядерные испытания.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Яну Пасынкову спросили, выполнит ли РФ ядерные угрозы после того, как Украине разрешат бить западными ракетами по военным базам на территории страны-агрессора.

"Они немного попортят этот мир. И опять-таки попортят его у воды или что-то связанное с водой. Но очень вовремя какие-то неизвестные герои заберут у них из-под носа то, чем они хотят этот мир уничтожать", — сказала Яна Пасынкова.

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