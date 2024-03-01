Победительница "Битвы экстрасенсов" спрогнозировала, будут ли воевать войска НАТО за Украину

Таролог спрогнозировала, что некоторые военные НАТО будут в Украине.

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова рассказала, что войск НАТО в Украине не будет, однако могут быть привлечены некоторые специалисты.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Известная таролог отметила, что страны НАТО не будут вводить свои войска в Украину для противостояния российской оккупационной армии. Однако будут помогать.

"Такого не будет. Но привлечение специалистов, причем таких очень узконаправленных, то, что касается техники или воздуха, помощь будет оттуда в виде людей, военных. Но это не армия", — пояснила Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее Яна Пасынкова назвала очень важный день для Украины.

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