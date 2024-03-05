Победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием об окончании войны в Украине: "Процесс начался"

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова на картах Таро предвидела, что власти видят окончание войны в Украине с помощью переговоров.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Зрители таролога попросили ее посмотреть на картах, как те, кто могут влиять на ситуацию, видят окончание войны в Украине.

"Видят не через бои и кровопролитие. Видят через договоренности, даже если они поведут за собой потерю земли, территории, ресурсов. Эти договоренности будут происходить между тремя мужчинами или тремя государствами. Этот процесс начался. Дай Бог, чтобы он хорошо для нас закончился", - сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела хорошие новости для Украины.

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