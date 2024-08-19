Победительница чемпионата Европы по сексу защитит свой титул перед живой аудиторией – фото

Победительница чемпионата Европы по сексу будет защищать свой титул перед живой аудиторией – и у нее есть план, как снова одержать победу.

Об этом пишет Daily Star.

Мария Задравец, известная под псевдонимом Sweet Mery, выйдет на сцену второго этапа соревнований в Стокгольме 28 сентября.

Мария Задравец / Фото: instagram.com/marija.zadravec.21

Организованная Шведской федерацией секса, промокампания уже в самом разгаре, а по городу ездит мобильный билборд.

На нем можно найти информацию о том, где можно приобрести билеты, а также другую важную информацию для желающих принять участие в конкурсе. Секс-феерию называют "первой в своем роде в Швеции и во всем мире" и обещают, что в этот раз она будет еще более зрелищной.

В прошлом году первый чемпионат Европы по сексу попал в новостные заголовки после того, как несколько взрослых звезд покинули его, назвав соревнование "малобюджетным "Большим братом". Несмотря на споры, в социальных сетях победительницей объявили Sweet Mery, которая, как сообщается, получила огромный денежный приз за участие только в одном выступлении.

Мария Задравец / Фото: instagram.com/marija.zadravec.21

Ранее Мария рассказала, что ее жизнь изменилась после великой победы. 27-летняя женщина, которая родом с Хорватии, но сейчас проживает в Германии, объяснила, что победа позволила ей потратить деньги на роскошный автомобиль и инвестировать в серьезную модернизацию – перейти с размера груди D к F.

Ранее она сказала: "Я купила новый BMW, инвестировала в свой бизнес, инвестировала в себя, увеличила грудь и сделала пластику носа".

Мария Задравец / Фото: instagram.com/marija.zadravec.21

В этом году организаторы выходят на новый уровень и преследуют цель развлечь живую аудиторию. VIP-гостям обещают премиум-места, напитки и "дополнительные преимущества для незабываемых впечатлений".

Мероприятие открыто для всех взрослых, имеющих билеты в возрасте от 18 лет. Мария сказала, что вечер обещает стать незабываемым.

Мария Задравец / Фото: instagram.com/marija.zadravec.21

"Я планирую приложить много усилий и попытаться выиграть этот турнир", – добавила она. "Я очень взволнована, потому что там будет аудитория, которая мотивирует меня еще больше. Ключ к хорошему выступлению – быть собой, естественной. Я люблю секс, я люблю хорошо проводить время и мне нравится показывать людям лучшее, что во мне есть. Толпа меня очень возбуждает и мотивирует быть еще лучше. Чем больше людей смотрит, тем больше я возбуждаюсь и тем больше отдаюсь".

Мария Задравец / Фото: instagram.com/marija.zadravec.21

Напомним, сколько калорий можно сжечь во время секса. Калории также тратятся во время объятий и поцелуев.

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