Почему 90% людей — правши / © pexels.com

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Примерно 90% людей в мире — правши, тогда как левшами являются лишь около 10% населения. Учёные считают, что такое соотношение не является случайностью или следствием воспитания.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Крупный метаанализ, опубликованный в 2020 году, показал, что средняя доля левшей в мире составляет около 10,6%. Подобное соотношение наблюдается в разных странах и культурах, что, по мнению исследователей, свидетельствует о биологической природе доминирования руки.

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Формирование этой особенности начинается ещё на этапе внутриутробного развития. Исследования британского учёного Питера Хеппера показали, что уже примерно на десятой неделе беременности многие плоды чаще двигают правой рукой. Дальнейшие наблюдения показали: такое предпочтение часто сохраняется и после рождения. Это связывают с ранним развитием нервной системы и асимметрией работы головного мозга.

Несмотря на внешнюю симметрию человеческого тела, мозг работает по иному принципу. Правая рука в основном контролируется левым полушарием, а левая — правым. Учёные давно исследуют связь между доминирующей рукой и речевыми центрами, которые у большинства людей расположены именно в левом полушарии. В то же время они отмечают, что объяснить правшу только особенностями работы мозга невозможно.

Не нашла подтверждения и теория о существовании единого «гена правшества». Исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, проанализировало генетические данные более 1,7 миллиона человек и выявило десятки генетических участков, связанных с леворукостью и амбидекстрией. Авторы пришли к выводу, что доминирование руки формируется под влиянием многих генов, а также особенностей развития нервной системы и факторов окружающей среды.

Одно из самых новых объяснений этого явления предложили авторы исследования, опубликованного в 2026 году в журнале PLOS Biology. Они сравнили более двух тысяч представителей 41 вида приматов и установили, что у людей доминирование правой руки выражено значительно сильнее, чем у других человекообразных обезьян.

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По мнению исследователей, ключевую роль могли сыграть два эволюционных процесса — переход к прямохождению и увеличение объёма мозга. После того как предки человека начали передвигаться на двух ногах, их руки освободились от опорной функции. Это позволило активнее использовать их для изготовления орудий труда, переноски предметов, выполнения точных движений и жестовой коммуникации. Вероятно, именно такая специализация способствовала закреплению доминирования правой руки.

Археологические данные также свидетельствуют о том, что эта особенность возникла очень давно. По асимметрии плечевых костей и характерным следам на передних зубах ученые установили, что большинство людей были правшами по крайней мере 500 тысяч лет назад. Это подтверждают, в частности, находки со стоянки Сима-де-лос-Уэсос в Испании и останки неандертальцев.

Несмотря на значительное преобладание правшей, левшам не исчезли. Одно из возможных объяснений заключается в том, что малочисленность левшей могла давать им преимущество в ситуациях прямого соперничества, в частности в боевых искусствах или спортивных соревнованиях. В то же время сами исследователи отмечают, что это лишь одна из эволюционных гипотез, которая пока не имеет окончательного подтверждения.

В то же время специалисты отмечают, что леворукость не является нарушением развития. Современные рекомендации не предусматривают переучивание детей пользоваться правой рукой, ведь это может вызвать лишний стресс и негативно повлиять на развитие мелкой моторики. Вместо этого эксперты советуют адаптировать окружающую среду к потребностям левшей, поскольку большинство предметов повседневного обихода — от ножниц до компьютерных мышей — традиционно разработаны для правшей.

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Напомним, ранее ученые выявили неожиданное долгосрочное последствие пандемии COVID-19. Новое международное исследование показало, что бессонница, хроническая усталость и другие нарушения сна у многих людей не исчезли даже после окончания локдаунов и возвращения к привычной жизни.

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