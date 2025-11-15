Почему большинство людей являются правшами: гены и мифы

Доминирование праворукости наблюдается по всему миру

Приблизительно 85–90% людей в мире являются правшами, тогда как левши составляют лишь 10–15% населения. Эта стабильная диспропорция существует во всех человеческих популяциях и, по словам ученых, не случайна. Превосходство одной руки над другой формируется еще до рождения и закреплено сложным сочетанием биологических, генетических и эволюционных факторов.

Об этом пишет Popular Science.

Преимущество формируется еще в утробе матери

Ученые пришли к выводу, что склонность к правше или левше начинается задолго до того, как ребенок возьмет карандаш в руку. Исследования показывают, что преимущество одной руки над другой заметно уже в движениях нерожденных плодов.

«Ультразвуковое сканирование показало, что к 10-й неделе беременности большинство плодов двигает правой рукой больше, чем левой, а с 15-й недели большинство сосет именно правый палец», — объясняет Клайд Фрэнкс, профессор геномики визуализации мозга в Нидерландах.

Ученые считают, что праворукость является «результатом по умолчанию» раннего развития мозга, закодированного в геноме. Исследования показывают, что до 40 разных генов могут участвовать в формировании этого выбора. Они не определяют его направления, но создают склонность мозга к преобладанию правой руки.

В свою очередь, левши появляются преимущественно из-за случайных вариаций при развитии эмбрионального мозга, без конкретного генетического или экологического воздействия.

Культурное давление и эволюционные преимущества

Хотя левши остаются меньшинством, культурное давление может уменьшить их количество еще больше. В некоторых азиатских, арабских и африканских странах левая рука считается «нечистой», и дети, демонстрирующие преимущество левой руки, заставляют стать правшами с помощью наказаний или ограничений.

Некоторые ученые полагают, что доминирование правшей возникло, поскольку это давало эволюционное превосходство.

Во-первых, это связано с использованием орудий труда. Археологические данные свидетельствуют, что люди предпочитали правую руку для использования орудий не менее полумиллиона лет назад.

Во-вторых, существует теория, связанная с боем. Пол Родвей, старший преподаватель психологии в Университете Честера в Великобритании, считает, что правшам было легче убивать противников в бою.

«Когда правша сталкивается с оппонентом, он, скорее всего, ударит в левую сторону грудной клетки противника, где расположена большая часть сердца. Таким образом, правша может быть более склонна убить противника, чем левша, поскольку он проникает в сердце. Это могло привести к относительному преимуществу выживания для правшей, и это может быть одной из сил, повлекших распространенность правшей», — отмечает Родвей.

В то же время, левши также могли иметь свое преимущество: их редкость делала их движения менее предсказуемыми в бою или спорте. Это могло позволить левшим сохраниться в человеческих популяциях, поскольку эволюция часто устанавливает равновесие между преимуществами и недостатками.

